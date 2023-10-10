Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад 150 тис. артилерійських снарядів для України

Про це повідомила пресслужба концерну.

Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад ста тисяч 155-мм снарядів від іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових розривних снарядів DM 121. Вказано, що «кілька десятків тисяч» снарядів поставлять в Україну у 2023 році, решту — у 2024. Вартість замовлення складає «тризначну суму в мільйони євро».

Це вже третє замовлення на постачання артилерійських боєприпасів за рамковим контрактом з бундесвером. Контракт було укладено у липні, діятиме він до 2029 року.