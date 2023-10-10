Призначений за тиждень до окупації ЗАЕС гендиректор мав громадянство РФ

Ігор Мурашов, який за тиждень до окупації Запорізької АЕС очолив станцію, а зараз знаходиться в Києві і призначений головним інженером ЗАЕС, має російське громадянство з 2014 року.

Це показало розслідування Hromadske.

Згідно із загальновідомими фактами, росіяни викрали гендиректора ЗАЕС 1 жовтня 2022 року. Про це свого часу повідомляв президент ДП «Енергоатом» Петро Котін.

Сам Мурашов розповідав, що він відмовився співпрацювати з росіянами, після чого його потримали кілька днів у полоні й «депортували» у Запоріжжя.

Нині Мурашов живе і працює в Києві та дистанційно обіймає посаду головного інженера ЗАЕС.

Проте журналісти Hromadske з’ясували, що до 2022 року ставлення Мурашова до вторгнення РФ в Україну та окупації частини Донбасу й Криму, могло бути зовсім іншим.

За інформацією джерел Hromadske, які мають доступ до даних про перетин адмінмежі материкової частини України й окупованого Криму, у 2014 році Ігор Мурашов щонайменше тричі відвідував окупований півострів.

В одній з таких поїздок він став громадянином Росії. Ця подія датована 23 вересня 2014 року. Журналісти від двох джерел отримали витяг про «роспаспорт» Мурашова з автоматизованої системи.

Більше того, наступного дня після того, як Ігорю Мурашову видали паспорт РФ, у тому ж відділені федеральної міграційної служби в Севастополі російський паспорт отримав і його батько Валерій, уродженець Івано-Франківська (нині покійний — ред.). Проте, на відміну від свого сина, через місяць Валерій Мурашов оформив ще й закордонний паспорт. Цього разу вже у Москві.

У системі «роспаспорт» збереглися заяви Ігоря та Валерія Мурашових на отримання російського паспорта.

У заявах вказана й причина набуття громадянства. Як ідеться у витягу, паспорти були видані на підставі статті 5 несумісного з міжнародним правом договору «між Російською Федерацією та Республікою Крим». За цією статтею Росія визнавала громадян України та осіб без громадянства, які на момент анексії постійно проживали на півострові, своїми громадянами.

Наразі виданий Ігорю Мурашову паспорт є недійсним, оскільки він не замінив документ у 2021-му році, коли йому виповнилося 45.

Але недійсність російського паспорта не означає втрату громадянства РФ. Несвоєчасна заміна паспорта в Росії карається лише штрафом.

Як розповідає сам Мурашов, з яким зустрілися журналісти, він знав, що його батько вирішив оформити собі російське громадянство. За словами Мурашова, батько мав проросійські погляди.

Але Мурашов стверджує, що ніколи не бачив документів, які свідчать про отримання особисто ним російського громадянства. Мовляв, це зробив батько, без згоди сина. За це начебто був даний хабар.

«Ми дуже сильно сварилися. У деяких поїздках він кричав, виходив з машини. Я не хочу про це згадувати. Ми з дружиною мали чітку проукраїнську позицію», — заявив Ігор Мурашов.

Втім, розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, до якого звернулися журналісти, вважає версію головного інженера ЗАЕС малоймовірною. Теоретично можна було б знайти корупціонера, який би пішов на такий крок. Але документи містять біометрію Ігоря Мурашова.

Отриману інформацію журналісти передали в Службу безпеки України.