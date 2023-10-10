Польща завершила розслідування підриву Nord Stream і виявили причетність РФ

Про це повідомляє німецьке видання Zeit.

Нещодавно польські спецслужби надіслали Німеччині інформацію, що Польща ідентифікувала частину екіпажу яхти Andromeda, яка була в зоні інциденту.

За їхніми даними, йдеться про кількох чоловіків, які перебували на яхті деякий час і, як стверджується, мали російське громадянство.

Видання зазначає, що саме Andromeda відіграла вирішальну роль в атаці на Nord Stream 26 вересня 2022 року

За даними прокуратури Гданська, 19 вересня того самого року польська прикордонна служба перевірила екіпаж Andromeda під час зупинки яхти в польському місті Колобжег і записала особисті дані членів екіпажу.

Повідомляється, що чоловіки пред’явили болгарські документи, які, вочевидь, були підроблені, йдеться у повідомленні прокуратури. Один з чоловіків — імовірно, капітан яхти — назвався Михайлом Поповим.

Польська розвідка вважає, що їй відомі справжні особи цих людей, і припускає, що деякі з них можуть бути пов’язані з російською військовою розвідкою.

Zeit додає, що у німецькому уряді та слідчих колах ставляться до цих повідомлень скептично та вважають можливим відволікаючий маневр з боку Варшави.

У Польщі триває передвиборча кампанія, пояснює видання, і польський уряд від самого початку публічно підозрював Росію у скоєнні злочину.

«Не виключено, що польська влада підкреслює російський слід, щоб відвернути увагу від України», – пишуть журналісти.