На Закарпатті проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги, голови райради й дипломата

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, передає «Еспресо.Захід«.

За його словами, попередньо обшуку проводять через корупційну схему продажу стадіону «Авангард».

Фото: Віталій Глагола/ telegram

«За інформацією моїх джерел в НАБУ — сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі — майже 100 000 000₴. Саме на цю суму занизили вартість обʼєкту», — зазначив Глагола.

Згодом журналіст також додав, що обшуки також проводять в Ланя, Баранюка та братів Адамчуків

«НАБУ спільно із СБУ проводять обшуки в голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також в ексдепутата Закарпатської обласної ради та власника готелю «Ужгород» Олексій Баранюка. За інформацією джерел в НАБУ — саме ці особи причетні до придбання Мукачівського стадіону «Авангард» за заниженою вартістю», — наголосив він.