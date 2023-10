На території Ізраїлю виявили 1500 тіл бойовиків ХАМАС

Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном — The Associated Press, The Times of Israel та Haaretz

«Ізраїльські військові заявили, що близько 1500 тіл бойовиків Хамасу були знайдені на ізраїльській території, після того, як, за їхніми словами, вони в основному встановили контроль на півдні країни і «відновили повний контроль» над кордоном на четвертий день боїв після безпрецедентної несподіваної атаки».

Речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт заявив, що з минулої ночі «жоден терорист ХАМАС не перетнув кордон з Ізраїлем, хоча проникнення все ще можливе».

Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих в Газі і на Західному березі річки Йордан.