Про це йдеться у підбірці ЦПД при РНБО України.

Дезінформація: Експерт з міжнародного права та публіцист з Франції Режіс де Кастельно заявив: «Після перевороту 2014 року російськомовне населення України зазнало переслідувань, катувань і вбивств. Цей фактор, як і багато інших, повністю виправдовує дії Росії у 2022 році з правової точки зору».

Маніпуляція: Американський журналіст Майкл Трейсі у соцмережі X (раніше Twitter) написав: «На практиці «Stand With Ukraine» призвів до «Уможливлення та сприяння півторарічному огидному руйнуванню, якому не видно кінця». Невже комусь справді потрібно розтлумачувати переклад «Stand With Israel» по буквах».

Маніпуляція: Польське видання Myśl Polska написало: «Знову ж таки, інтереси тих геополітичних сил, які підштовхували Польщу до підтримки України всупереч її власним інтересам, сьогодні змушують нас підтримувати Ізраїль на шкоду собі».