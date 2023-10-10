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Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу

Про це пише ERR.

Згідно з внутрішнім дослідженням ЄС, якщо Україна приєднається до Євросоюзу, то він має виплатити нашій державі майже 190 мільярдів євро протягом семи років. Це означатиме, що кілька нинішніх країн-бенефіціарів, включаючи Естонію, стануть просто вкладниками у скарбницю ЄС, і не зможуть отримувати звідти виплати. Каллас заявила, що Естонія готова до цього у майбутньому.

«Зрештою це станеться, але не відразу», — додала прем’єрка, пояснивши, що у довгостроковій перспективі це не стане проблемою для Естонії.

Каллас також закликала інші країни ЄС розпочати роботу над бюджетними реформами, які дозволять Україні вступити до Євросоюзу.

10 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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