Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу

Про це пише ERR.

Згідно з внутрішнім дослідженням ЄС, якщо Україна приєднається до Євросоюзу, то він має виплатити нашій державі майже 190 мільярдів євро протягом семи років. Це означатиме, що кілька нинішніх країн-бенефіціарів, включаючи Естонію, стануть просто вкладниками у скарбницю ЄС, і не зможуть отримувати звідти виплати. Каллас заявила, що Естонія готова до цього у майбутньому.

«Зрештою це станеться, але не відразу», — додала прем’єрка, пояснивши, що у довгостроковій перспективі це не стане проблемою для Естонії.

Каллас також закликала інші країни ЄС розпочати роботу над бюджетними реформами, які дозволять Україні вступити до Євросоюзу.