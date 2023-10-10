ДБР розслідує 260 справ щодо військкоматів і ВЛК

У 2023 році Державне бюро розслідувань розслідує 260 справ, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.

«Загалом у цьому році ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам».

В ДБР також повідомили, що в межах цих кримінальних проваджень задокументувано факти отримання посадовцями хабарів на суму майже 4 млн гривень.

В бюро кажуть, що суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень.