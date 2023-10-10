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Через конфлікт у військовому керівництві топ-командувачі Польщі подали у відставку

Через конфлікт у військовому керівництві топ-командувачі Польщі подали у відставку – ЗМІ
Двоє високопосадовців польських збройних сил, начальник Генерального штабу генерал Раймунд Анджейчак та командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку через конфлікт з міністром оборони —  Rzeczpospolita та RMF FM

Прохання про відставку двох із трьох найважливіших командувачів польських збройних сил вже лежать на столі президента Анджея Дуди. Польські ЗМІ назвали це «землетрусом у польському війську».

За інформацією Rzeczpospolita, генерали йдуть у відставку через конфлікт з главою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком. Видання нагадує, що коли з’явилася інформація про російську ракету, яка впала під Бидгощем, Блащак публічно звинуватив Пйотровського в недбалості.

Журналісти зазначили, що з того часу роль Оперативного командування була маргіналізована. Блащак уникав роботи з оперативним командувачем і спрямовував завдання безпосередньо до Головного командування збройних сил.

Оперативне командування не залучили до формування військової оперативної групи «Підляшшя» для посилення польсько-білоруського кордону після інформації про те, що члени групи Вагнера перетнули кордон з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі вирішило відправити на кордон 10 тисяч солдатів і це завдання було покладено на Головне командування збройних сил.

10 октября, 2023 | Category: Мир, Новости

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