Білий дім хоче об’єднати в один пакет допомогу Україні та Ізраїлю

Білий дім розглядає можливість об’єднати в один запит до Конгресу фінансування для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення допомоги Києву — «The Washington Post» із посиланням на джерела

За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, які говорили на умовах анонімності, остаточне рішення щодо об’єднання запитів ще не ухвалили.

Один із посадовців сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він «заблокує» ультраправих, які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але підтримують допомогу Ізраїлю.

Найвищі посадовці адміністрації Джо Байдена повідомили лідерам Палати представників і Сенату, а також членам ключових комітетів, що Білий дім незабаром звернеться до Конгресу з проханням схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю після того, як палестинські бойовики з ХАМАС проникли в країну 7 жовтня.

За словами джерел, цей запит від Білого дому може надійти вже наступного тижня.