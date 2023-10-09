Зовнішня влада США слабшає через внутрішні чвари

У CNN написали статтю про те, що політичні потрясіння в США перешкоджають її здатності адекватно відповідати на ще одну глобальну кризу.

Терор в Ізраїлі загострив і без того серйозні питання про здатність політично роздроблених Сполучених Штатів виробити єдину та послідовну відповідь на світ, який виходить з-під їх контролю.

Коли минулого тижня в Палаті представників панував хаос, багато республіканців, демократів і незалежних експертів попереджали, що анархія, яка вирує в політиці США, є небезпечним сигналом для зовнішнього світу. Але ніхто не міг передбачити, наскільки швидко параліч у Вашингтоні перевірить реакцію країни на серйозну глобальну кризу.

Жахливі атаки ХАМАС на ізраїльських цивільних осіб, у результаті яких загинули сотні людей і підірвали відчуття безпеки в країні, підштовхнули Близький Схід до прірви нової ери насильства та нестабільності. Це сталося після періоду відносного спокою та після того, як президенти США роками намагалися вивести американські війська з регіону.

Відповідь Ізраїлю на бійню, спричинену головним іранським помічником, підвищує ймовірність ширшої регіональної війни, яка ще більше дестабілізує світовий порядок, який уже потряс війною в Україні та кричущими викликами Китаю західній силі.

«Така небезпечна ситуація вимагає спокійної, об’єднаної та продуманої відповіді США за підтримки всього політичного спектру. Але негаразди в американській політиці, ураженій внутрішнім екстремізмом, загрозами демократії та гіперполітизацією зовнішньої політики, означають, що об’єднати країну в небезпечний момент буде неможливо», — відзначають журналісти CNN.

Крім цього, США також стикаються з безпрецедентним сезоном виборів. Президент із низьким рейтингом схвалення, який стикається з питаннями щодо його похилого віку, може протистояти потенційному кандидату від Республіканської партії, який до дня виборів може бути звинуваченим у злочині. Це означає, що в кращому випадку Сполучені Штати проведуть найближчі місяці, заклопотані власним політичним становищем. У гіршому випадку світова супердержава, яка гарантує демократію, може фактично посилити глобальні зриви та нестабільність.

Республіканський фаворит Дональд Трамп поспішив використати кризу для своїх політичних вигод, звинувативши президента Джо Байдена в спричиненні конфлікту через «слабкість».

«Питання зовнішньої політики рідко вирішують вибори в США. Але небезпека для Байдена та відкриття для Трампа полягає в тому, що ще одна криза за кордоном може розпалити ідею про те, що світ переживає сум’яття, американська влада слабшає, а Байден нещасний. Вдома та за кордоном хаос є другом Трампа. Роздроблене американське управління не просто створює матеріальну проблему для Ізраїлю та України, чия рятувальна лінія США, яка бореться з неспровокованим вторгненням Росії, зараз знаходиться в надзвичайній небезпеці через ультраправих республіканців. Це видовище також натякає ворогам США – включно з Іраном, головним прихильником ХАМАС, а також Росією та Китаєм – що США безнадійно роз’єднані і можуть боротися за владу, щоб захистити свої інтереси», — визнають у CNN.