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Зеленський змінив командувача Сил тероборони ЗСУ

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Анатолія Баргилевича новим командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України — укази президента №679/2023, №678/2023

Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України».

Іншим указом Зеленський звільнив з посади командувача Сил тероборони Ігоря Танцюру.

Нагадаємо: Президент призначив Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України 15 травня 2022 року. Баргилевич був командувачем територіальної оборони командування Сухопутних військ ЗСУ.

9 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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