В Ізраїлі дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян

Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

«Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу», — написав Ніколенко.

Зокрема, за його словами, вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Наразі Міністерство закордонних справ перевіряє цю інформацію.

«Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни», — підсумував речник МЗС.

Також міністерство очікує офіційного підтвердження інформації про можливу загибель українця в Секторі Газа.

Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. МЗС опрацьовує потенційні евакуаційні маршрути.