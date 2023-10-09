У Києві на цифрових рекламоносіях та інформаційних табло з’явиться прапор Ізраїлю

У неділю ввечері в Києві на цифрових носіях реклами на вулицях з’явиться прапор Ізраїлю — мер Києва Віталій Кличко у Telegram

«Сьогодні ввечері, о 20:00, на цифрових носіях реклами на вулицях столиці майорітиме прапор держави Ізраїль.

Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю. На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну.

Також Кличко повідомив, що прапор Ізраїлю майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.