Стосунки між Залужним і Міллі були складні – ЗМІ

The Washington Post написали про військову дружбу генерала Валерія Залужного та екскерівника Обєднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

«Невдовзі після того, як Росія вторглася, старший військовий офіцер України звернувся до боротьби своєї країни за виживання з генералом Марком А. Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів: Україна мала лише кілька функціональних літаків, сказав генерал Валерій Залужний, і їй терміново потрібна західна допомогта», — пишуть журналісти.

За словами Залужного, під кінець розмови у нього було відчуття, що «я розмовляю сам із собою». Він повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень. Чати з його найважливішим міжнародним колегою відбувалися через день.

«Відверто кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка», — сказав 50-річний Залужний в інтерв’ю The Washington Post. «Це була справжня катастрофа».

Цей момент став невдачею у вирішальних — і складних — стосунках між двома воєначальниками, які зрештою зблизилися особисто, працюючи разом у боротьбі за існування України. Залужний, який обіймав вищий пост в Україні менше року, коли Росія напала, сказав, що покладається на Міллі, який пішов у відставку минулого місяця у віці 65 років, щодо стратегії та допомоги у забезпеченні зброї.

Але стосунки, як і більші зв’язки між Вашингтоном і Києвом під час війни, залишалися напруженими. У той час як офіційні особи США пообіцяли продовжувати постачати зброю та розвідувальні дані, щоб тримати Росію в страху, вони іноді обурювалися вимогами України щодо більших і швидших поставок. І хоча українці були вдячні за допомогу США, американці просила обмежити удари по території Росії.

Протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою під час регулярних дзвінків. Наразі Сполучені Штати спрямували Києву обладнання на понад 40 мільярдів доларів, ставши найбільшим донором військової допомоги. А Міллі, у своїй ролі охоронця величезного арсеналу Америки, представляв рятівний круг для українських воєначальників, коли вони боролися з набагато більшим і краще озброєним ворогом.

Вихід Міллі на пенсію 30 вересня означав кінець робочих відносин, які Залужний описав як критичні для успіхів України на полі бою. Тепер він повинен налагодити стосунки з наступником Міллі, генералом ВПС Чарльзом К. Брауном-молодшим. Ці двоє чоловіків не спілкувалися з тих пір, як Браун прийшов на посаду минулого тижня.