Російська армія за добу втратила 2 танки, 3 БМП та 350 військових

Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському. За добу на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Водночас окупанти втратили ще 350 своїх солдатів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 жовтня
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 282 630 (+350) осіб
- танків ‒ 4823 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 9126 (+3)
- артилерійських систем – 6706 (+1)
- РСЗВ – 808 (+0)
- засобів ППО ‒ 543 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+0)
- крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9113 (+2)
- спеціальної техніки ‒ 959 (+0)
Дані уточнюються.
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