РФ передала ХАМАСу захоплену в Україні іноземну зброю: готує масштабну провокацію, — ГУР

Про це йдеться у заяві Головного управлінні розвідки Міноборони.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС», — зазначають у розвідці.

За даними української спецслужби, наступним кроком росіяни планують поширити фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

«У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ», — попереджають у ГУР.

Там додають, що для переконливості спецслужби РФ мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

У Головному управлінні розвідки наголошують, що ця чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних Сил України та повне припинення військової допомоги з боку західних партнерів.