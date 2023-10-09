Польща передала військовим базу відпочинку, яку «відвоювала» в посольства РФ

Влада Польщі вирішила передати Силам територіальної оборони землі із базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Росії — «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу польського Міністерства оборони

У церемонії передачі об’єктів військовим взяв участь очільник польського оборонного відомства Маріуш Блащак.

Він зазначив, що на цих територіях будуть проводити навчання для військових територіальної оборони.

«Це символ, який полягає в тому, що у агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка буде служити польській армії, буде служити Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч».