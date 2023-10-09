Окупанти перекинули до Маріуполя близько 5 тис. резервістів

У понеділок, 9 жовтня, у Маріуполі, що знаходиться під тимчасовою окупацією в Донецькій області, спостерігалося прибуття близько 5 тисяч російських військових резервістів, які мали дві гармати на своїх нарукавниках. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя, Петро Андрющенко.

«Новий контингент живої сили був переведений в Маріуполь та його околиці. Ми зафіксували прибуття новостворених або недавно набраних підрозділів російської армії, які мали дві гармати на своїх нарукавниках. За інформацією джерел, навіть їхній військовий формі не приділили відповідну увагу, і вона була у дуже поганому стані», — заявив Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Загалом мова йде про близько 5 тисяч військових. За словами радника мера міста, останній раз подібне введення нових резервів було зафіксовано пів року тому в квітні.

Російські військові продовжують розширювати можливості морського порту в Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією, для забезпечення прийому великих вантажних суден. Існують дві версії щодо цієї діяльності з боку окупантів.

Крім того, Петро Андрющенко повідомив, що переміщення систем протиповітряної оборони в Маріуполі та навколо міста відбуваються вже без дотримання глобальних стандартів безпеки. «Ми також фіксуємо зростання обладнання зв’язку вздовж узбережжя від села Мелекіно в напрямку Бердянська», — додав він.