Низка авіакомпаній США та ЄС призупинили або скасували рейси до Ізраїлю

Ще три американські та кілька найбільших європейських авіакомпаній призупинили або скасували польоти до Тель-Авіву через напад палестинської ХАМАС на Ізраїль — AP

Рейси до Ізраїлю призупинили американські American Airlines, United Airlines та Delta Airlines після того, як Держдеп США видав відповідні попередження.

Air France оголосила, що призупиняє польоти до Тель-Авіва «до подальших оголошень», так само вчинив лоукостер Wizz Air і британський easyJet.

Рейси на вівторок і середу з основного аеропорту Лондона «Хітроу» і в зворотному напрямку скасувала також Virgin Atlantic.

British Airways поки планують виконувати заплановані рейси, але зі зміненим часом відправлення.