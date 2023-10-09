Ізраїль оголосив про повну блокаду сектору Гази та завдав ударів по території Лівану

Про це повідомляє The Times of Israel.

У повідомленні йдеться про те, що авіація Ізраїля продовжує завдавати ударів по сектору Гази, щоб «знищити можливості терористичної групи ХАМАС».

Серед цілей, уражених останніми годинами, було кілька командних пунктів, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів.

Збройні сили Ізраїлю підтвердили інформацію, що ЦАГАЛ завдав удару по будівлі, в якій перебували бойовики терористичної організації ХАМАС.

«Паралельно були атаковані кілька оперативних командних центрів ХАМАС, зокрема, триповерховий командний центр і командний центр, що належав Махмаду Кашті, старшому оперативнику військово-морських сил терористичної організації ХАМАС», — зазначають у повідомленні.

ЦАГАЛ також завдав удару по оперативній базі ХАМАС, розташованій в мечеті в місті Джабалія, були атаковані розвідувальний агент і додатковий агент, який використовувався для керівництва терором терористичною інфраструктурою ХАМАС.

Зокрема, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив про ліквідацію одного з командирів бойовиків Ріфата Абу-Хілаля, він же Абу аль-Абад.

«Мешканці Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом «Акеш ба гаг» («Стук по даху»), а одразу знищує будинки один за одним», — додав він.

Пізніше Збройні сили Ізраїлю повідомили про удари по понад 500 об’єктах ХАМАС та Ісламського джихаду в секторі Гази.

Також ЦАХАЛ завдав ударів по численних багатоповерхових будинках, в одному з яких, резиденції Рухі Маштаа, секретаря ХАМАС і члена групи прийняття рішень організації, знаходився центр управління терором ХАМАС, звідки він допомагав керувати вторгненням на територію Ізраїлю.

Крім того, було завдано ударів по трьох тунелях терористів в районі Бейт-Хануна.

Два оперативних об’єкти ХАМАС були вражені авіаударом, один з них знаходився в мечеті. Також було завдано удару по об’єкту Ісламського джихаду, розташованому в будівлі, в якій діють і живуть терористи.

Тим часом, ізраїльсе видання Ynet news з посиланням на пресслужбу армії Ізраїлю повідомляло про те, що близько 80 терористів були виявлені на території Ізраїлю протягом ночі.

«У той час як бойові дії тривали в шести місцях уздовж кордону з Газою, щонайменше 800 цілей ХАМАС, були атаковані військовими», — зазначають у виданні.

Пізніше ЗС Ізраїлю заявили про влучання по складу зброї.

«Сьогодні вранці винищувачі ЦАГАЛу завдали удару по складу зброї і точці входу в підземний тунель терористів в секторі Газа, який використовувався високопоставленими оперативниками терористичної організації ХАМАС», — йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом останньої години літак ЦАХАЛу завдав удару по автомобілю терористичної організації ХАМАС, який наблизився до паркану безпеки в секторі Газа, прямуючи в бік ізраїльської території.

Ізраїльсе видання Ynet news повідомило, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ військовим взяти сектор Гази в повну блокаду.

«Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, — сказав він. — Ми боремося з нелюдами і діємо відповідно до цього», — зазначив міністр оборони.

Пізніше Сили оборони Ізраїлю повідомили на офіційному профілі у Х (раніше twitter), що десятки ізраїльських винищувачів атакували декілька цілей у районі Аль-Фуркан, який є «терористичним гніздом ХАМАС і звідки здійснюється безліч дій проти Ізраїлю». О 16:55 за київським часом ЦАГАЛ повідомив, що ізраїльські бойові гелікоптери атакують територію Лівану.

«Протягом останнього дня літаки ЦАГАЛу завдавали масштабних ударів по всій довжині та ширині сектору Газа, сіючи хаос серед терористів ХАМАС. За останні три години з використанням десятків літаків було атаковано близько 130 цілей. Осередок атаки: Бейт-Ханон, Саджая, Аль-Фуркан та Рімал», — заявили у ЦАГАЛі.