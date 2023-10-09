Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль «відволікає увагу світу» від України

Про це пише РАР.

Таким чином Дуда відповів на питання, чи пов’язаний напад ХАМАС зі спробами «відвести очі від України».

«Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу», — сказав президент Польщі.

Дуда також наголосив, що у зв’язку з подіями у цьому регіоні, «може бути багато спекуляцій».

«У цьому контексті згадується Росія, згадується Іран. Спекуляції, спекуляції і ще раз спекуляції. Давайте пам’ятати, що це різноманітні переплетення інтересів, і такі спекуляції наразі нічого суттєвого не принесуть», — додав він.