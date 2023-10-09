Депутати ПАРЄ підготували резолюцію про визнання Путіна диктатором

Про це розповіла Тетяна Висоцька, кореспондентка телеканалу «Еспресо».

Сьогодні у французькому Страсбурзі розпочалася осіння сесія Парламентської асамблеї Європи. Кореспондентка зазначила, що вже бачила чернетку резолюції, яка буде поставлена на голосування ввечері в середу і, якщо все буде добре й «ні за які підступні поправки не проголосують», то Путіна офіційно визнають диктатором, а російським режим визнають диктатурою.

«Попри те, що сесія триває трохи більше за годину — ми вже маємо новину для України. Депутати ПАРЄ проголосували за внесення за термінової процедури до порядку денної сесії дебатів та резолюцій на українську тему — це забезпечення чесного миру в Україні та тривалої безпеки в Європі», — зауважила вона.

Кореспондентка додала, що документ резолюції на цю тему буде підготовлений політичним комітетом ПАРЄ протягом наступних кількох днів і на голосування резолюція буде виставлена у четвер у другій половині дня.