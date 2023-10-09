ЦАГАЛ заявив про удари по понад 500 об’єктах ХАМАС та Ісламського джихаду

У ніч на 9 жовтня Збройні сили Ізраїлю здійснили атаку на Сектор Газа. Основними цілями атаки стали командні пункти, будинки командирів, бойовників та звичайних солдатів терористичної організації ХАМАС, як повідомляє The Times of Israel.

У повідомленні зазначається, що авіація Ізраїлю продовжує вдавати удари по Сектору Газа з метою «ліквідації можливостей терористичної групи ХАМАС».

Серед цілей, які були вдарені, були командні пункти, будинки командирів, бойовників та рядових солдатів.

Збройні сили Ізраїлю підтвердили інформацію про удар по будівлі, в якій перебували бойовники терористичної організації ХАМАС.

«Також були атаковані кілька оперативних командних центрів ХАМАС, включаючи трьохповерховий командний центр та командний центр Махмада Кашті, важливого оперативного командира військово-морських сил ХАМАС», — йдеться в повідомленні.

Також ЦАГАЛ (Збройні сили Ізраїлю) вдарив по оперативній базі ХАМАС, що знаходилася в мечеті в місті Джабалія, і вдарив по розвідувальному агенту та додатковому агенту, які використовувалися для керівництва терористичною інфраструктурою ХАМАС.

Додатково, офіцер армії оборони Ізраїлю, Ігаль Левін, повідомив про ліквідацію одного з командирів бойовників, відомого як Ріфат Абу-Хілаль або «Абу аль-Абад».

«Мешканці Гази повідомляють, що ізраїльська армія більше не використовує метод «Стук по даху» (попереджувальний удар по даху), а відразу знищує будівлі одну за одною», — додав він.

Пізніше Збройні сили Ізраїлю повідомили про нанесення ударів по понад 500 об’єктах ХАМАС та Ісламського джихаду в Секторі Газа.

ЦАХАЛ також провів атаки по численних багатоповерхових будівлях, одній з яких використовувались як резиденція Рухі Маштаа, секретаря ХАМАС і члена групи прийняття рішень організації, звідки він керував вторгненням на територію Ізраїлю.

Крім цього, були нанесені удари по трьох тунелях терористів в районі Бейт-Хануна.

Два оперативних об’єкти ХАМАС були атаковані авіаударами, один з них знаходився в мечеті. Також були проведені удари по об’єкту Ісламського джихаду, що розташовувався в будівлі, де діяли і проживали терористи.

Тим часом, ізраїльське видання Ynet news повідомило, що протягом ночі близько 80 терористів були виявлені на території Ізраїлю.

«Під час бойових дій, що тривали в шести місцях на кордоні з Газою, було атаковано принаймні 800 цілей ХАМАС», — зазначається в повідомленні.