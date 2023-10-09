Британія запевнила Ізраїль, що зробить все можливе для допомоги

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив підтримку своєму ізраїльському колезі Біньяміну Нетаньягу після масштабного нападу терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише «Європейська правда», прем’єра Британії цитує BBC.

За словами Сунака, він запевнив Нетаньягу, що уряд Великої Британії зробить все можливе, щоб допомогти, і що Лондон «твердо стоїть на стороні Ізраїлю, включаючи його право на самооборону».

«ХАМАС і його прихильники несуть повну відповідальність за цей жахливий акт терору, за вбивства цивільних осіб і викрадення невинних людей, включаючи дітей», – заявив британський прем’єр.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію «Залізні мечі» й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 700 людей.