В Єгипті поліцейський відкрив вогонь по туристах з Ізраїля

Про це повідомляє Aljazeera з посиланням на телеканал Extra News.

Зазначається, що стрілянина сталася в єгипетському місті Олександрія. Крім ізраїльських туристів, загинув їхній гід-єгиптянин.

Згодом міністерство закордонних справ підтвердило загибель двох своїх громадян у результаті стрілянини Єгипті. Ще один ізраїльтянин поранений і зараз перебуває у стані середньої тяжкості.

«Міністерство закордонних справ, Рада національної безпеки, Армія оборони Ізраїлю та посольство Ізраїлю в Каїрі працюють над поверненням ізраїльтян додому», — йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що нападника затримали.

Напад поліцейського відбувся в той момент, коли Ізраїль здійснював бомбардування сектора Газа, борючись із бойовиками ХАМАС.