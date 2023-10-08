Собор Паризької Богоматері відкриють для відвідувачів наступного року

Після масштабної пожежі одну з найважливіших пам’яток Франції, Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі), планують відкрити 8-го грудня 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Собор Паризької Богоматері отримав чималі пошкодження через пожежу в 2019-му році. Наразі його обвалений шпиль перебуває на стадії відновлення.

Цей процес знаменує фінішну пряму в реконструкції готичного собору. Водночас реставрацію інтер’єру пам’ятки вздовж річки Сена до початку Олімпіади не закінчать.

Темпи робіт майже співпадають з метою президента Франції Еммануеля Макрона відкрити собор до Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та його околицях.

Якщо все піде за планом, то до кінця року завершать встановлення каркасу з міцних дубових балок для височенного шпиля. Цей етап, як і реконструкція загалом – велике випробування для місцевих ремісників.

Проте Філіп Жост, директор організації Rebâtir Notre-Dame de Paris, яка курує цей проєкт, має впевненість щодо термінів здачі.

Відбудова сакральної пам’ятки католицизму відбувається за сприяння фінансових внесків від мільярдерів, міжнародних донорів і корпорацій. Водночас під час відновлення виникали суперечки.

Спочатку архітектори чинили сильний опір заклику Макрона до креативного і сучасного шпиля. Це дало результати – тепер шпиль є точним відтворенням версії 1859 року архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка. Віражі всередині очистили та освітили в рамках реставрації теж.

Затримки у темпах відновлення пов’язані також з тривалим очищенням від залишків свинцю після пожежі. Вони створювали ризик отруєння. Крім того, прийняли рішення провести археологічні розкопки всередині собору. У серпні операцію зупинили через смерть генерального куратора проєкту Жана-Луї Жоржелена.