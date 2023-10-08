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Сили оборони за добу ліквідували 21 танк, 17 артсистем та 580 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 08.09.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 282 280 (+580) осіб
  • танків ‒ 4821 (+21)
  • бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21)
  • артилерійських систем – 6705 (+17)
  • РСЗВ – 808 (+0)
  • засобів ППО ‒ 542 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38)
  • спеціальної техніки ‒ 959 (+3)

Дані уточнюються.

8 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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