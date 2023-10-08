Сили оборони за добу ліквідували 21 танк, 17 артсистем та 580 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 282 280 (+580) осіб
- танків ‒ 4821 (+21)
- бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21)
- артилерійських систем – 6705 (+17)
- РСЗВ – 808 (+0)
- засобів ППО ‒ 542 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)
- крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38)
- спеціальної техніки ‒ 959 (+3)
Дані уточнюються.
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