Нетаньягу заявив, що Ізраїль використає усю свою міць для знищення ХАМАС і порадив жителям Гази «тікати негайно» Померла українська співачка Ніна Матвієнко » Сили оборони за добу ліквідували 21 танк, 17 артсистем та 580 військових РФ На фронті за добу відбулося 68 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують наступати на двох напрямках, водночас втрати росіян в особовому складі сягнули 282 тисяч Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 282 280 (+580) осіб

танків ‒ 4821 (+21)

бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21)

артилерійських систем – 6705 (+17)

РСЗВ – 808 (+0)

засобів ППО ‒ 542 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)

крилатих ракет ‒ 1530 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38)

спеціальної техніки ‒ 959 (+3) Дані уточнюються.