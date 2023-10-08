Сили оборони продовжують наступ на двох напрямках – зведення Генштабу

Протягом доби на фронті відбулося 33 бойових зіткнення, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку й наступальні дії на Бахмутському напрямку — зведення Генштабу ЗСУ

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грабовське Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.