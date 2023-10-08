П’ята частина російських шпигунів у Європі перебуває у Швейцарії

Європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств РФ від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Швейцарія, однак, через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів.

Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі NZZ підкреслив, що уряд країни «не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів», додавши, що канали зв’язку з Росією мають бути збережені.

«Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно», – додав співрозмовник.