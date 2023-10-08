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П’ята частина російських шпигунів у Європі перебуває у Швейцарії

ЗМІ: П'ята частина російських шпигунів у Європі перебуває у Швейцарії
У Швейцарії перебувають близько 80 російських шпигунів, що становить близько однієї п’ятої від загальної кількості агентів Росії в Європі — швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung з посиланням на дані Федеральної розвідувальної служби Швейцарії, «Європейська правда»

 Європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств РФ від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Швейцарія, однак, через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів.

Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі NZZ підкреслив, що уряд країни «не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів», додавши, що канали зв’язку з Росією мають бути збережені.

«Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно», – додав співрозмовник.

8 октября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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