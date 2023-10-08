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Нетаньягу заявив, що Ізраїль використає усю свою міць для знищення ХАМАС і порадив жителям Гази «тікати негайно»

Звернення прем’єра Ізраїлю цитує Times of Israel.

Нетаньягу зазначив, що ХАМАС своїм вторгненням на ізраїльську територію розпочав «жорстоку і злу війну», яка спрямована проти невинних мирних жителів: молодих і старих. Прем’єр назвав події 7 жовтня чимось «небаченим в Ізраїлі» і пообіцяв, що «це ніколи не повториться».

Він заявив, що Ізраїль виграє цю війну, але «ціна буде нестерпно високою».

«ЦАГАЛ (Збройні сили Ізраїлю, — ред.) негайно використає всю свою міць, щоб знищити потенціал ХАМАС. Ми будемо боротися з ними до переможного кінця і помстимося за цей чорний день, який вони підготували для Ізраїлю і його народу», — наголосив Нетаньягу.

За його словами, Ізраїль буде завдавати ударів по ХАМАС скрізь, перетворюючи місця, де воно «ховається і діє», на «міста руїни». Прем’єр закликав жителів Гази «тікати негайно звідси, тому що ми будемо діяти скрізь і з повною силою».

8 октября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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