США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні Старший лейтенант ЗСУ: Відчуваємо нестачу боєприпасів на фронті » Засіб ППО, 23 танки та 610 військових: втрати окупантів за добу війни в Україні Сили оборони України відбили атаки російських військових на трьох напрямках: на Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Натомість РФ втратила 610 окупантів та 23 танки Про це пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 281 700 (+610) осіб

танків ‒ 4800 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20)

артилерійських систем – 6688 (+22)

РСЗВ – 808 (+2)

засобів ППО ‒ 541 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27)

крилатих ракет ‒ 1530 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58)

спеціальної техніки ‒ 956 (+5) Дані уточнюються.