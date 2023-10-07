Засіб ППО, 23 танки та 610 військових: втрати окупантів за добу війни в Україні

Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 281 700 (+610) осіб
- танків ‒ 4800 (+23)
- бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20)
- артилерійських систем – 6688 (+22)
- РСЗВ – 808 (+2)
- засобів ППО ‒ 541 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27)
- крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58)
- спеціальної техніки ‒ 956 (+5)
Дані уточнюються.
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