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Засіб ППО, 23 танки та 610 військових: втрати окупантів за добу війни в Україні

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 281 700 (+610) осіб
  • танків ‒ 4800 (+23)
  • бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20)
  • артилерійських систем – 6688 (+22)
  • РСЗВ – 808 (+2)
  • засобів ППО ‒ 541 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27)
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58)
  • спеціальної техніки ‒ 956 (+5)

Дані уточнюються.

7 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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