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Старший лейтенант ЗСУ: Відчуваємо нестачу боєприпасів на фронті

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Якщо згадати перші місяці повномасштабного вторгнення, а саме бої за Сєверодонецьк і Лисичанськ, то наводили статистику, що росіяни менше, ніж за пів року витратили 7 млн снарядів. Зараз вони налагодили виробництво боєприпасів, десь 2 млн на рік. І це у 5 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення», — зауважив Поляков.

За його словами, наразі в Україні проблема з боєприпасами досі не вирішена, і це відчувається на фронті.

«Західні партнери нам допомагають, але недостатньо. Вони не розраховували на таку велику війну, де відстрілюється така велика кількість боєприпасів. Вирішальним фактором у війні будуть і боєприпаси, і дрони, і високоточне озброєння», — підкреслив Поляков.

7 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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