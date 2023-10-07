США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні

Планується, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України на близько 200 мільйонів доларів — Reuters із посиланням на джерела

Видання зазначає, що склад наступного пакету військової допомоги поки що формується.

Планується, що він буде оголошений в Брюсселі у середу на 16-му у форматі «Рамштайн».

Reuters додає, що очікувана вартість нового пакета становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси і бронетехніку, які були в останніх пакетах допомоги.