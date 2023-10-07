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Сектор Гази вранці здійснив ракетний обстріл Ізраїлю: загинула людина, є поранені

Про це пише Times of Israel.

Зазначається, що ХАМАС заявив, що під час ранкової атаки із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 5 тисяч ракет.

Натомість місцеві жителі повідомляють, що по вулицях прикордонних міст ходять терористи й стріляють.

Про кількість жертв писало Jerusalem Post.

«ХАМАС є правлячою організацією в секторі Газа, відповідальною за цей напад, і вона нестиме наслідки та відповідальність за події», — заявили в ЦАХАЛІ.

Станом на 8 ранку відомо про 16 поранених внаслідок ракетного обстрілу.

ЦАХАЛ оголосив про стан готовності до війни та удари у відповідь.

Спершу про ракетний обстріл повідомили ReutersAP News та Times of Israel.

Зазначається, що у Тель-Авіві, Сде-Бокері, Араді, Дімоні місцеві жителі чули попереджувальні сирени про ймовірний ракетний удар. З боку сектора Газа було завдано масованого удару по Ізраїлю.

Також повідомляється про проникнення палестинських військових на територію Ізраїлю. Одразу в кількох південних містах країни чутно стрілянину. Унаслідок цього щонайменше 5 людей отримали поранення, один у важкому стані.

7 октября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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