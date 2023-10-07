Санду заявила, що вагнерівці хотіли влаштувати в Молдові переворот

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російське «ПВК Вагнер» намагалося влаштувати в її країні державний переворот. Саме той переорот, який був зірваний на початку 2023 року — Санду в інтерв’ю Financial Times, повідомляє «Європейська правда»

Президентка Молдови заявила, не навівши подробиць, що за планом держперевороту в її країні стояла група Євгенія Пригожина, нині покійного засновника групи Вагнера.

У цьому зв’язку вона підкреслила, що Росія активно здійснює вплив на Молдову, використовуючи постачання газу, гібридні атаки, включно з кіберінструментами, та погрози, пов’язані з проросійським сепаратистським регіоном «Придністров’я».

«Росія збирається посилити свій тиск на Молдову. Вони спробували в енергетиці й зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд, і їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масовано втручатися в наші вибори, використовуючи великі гроші», – сказала Санду.