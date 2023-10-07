ХАМАС напав на Ізраїль — десятки загиблих мирних мешканців

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та «Ісламський джихад» відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію «Повінь Аль-Акси». За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Є загиблі серед військових та цивільних ізраїльтян. Людей закликають замкнутися в оселях і перебувати в укриттях.

Узятих в полон ізраїльських воїнів вивезли до Сектора Гази.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції «Залізні мечі». Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану. Однак, поки що Ізраїль завдає ударів по палестинським силам з повітря, до дій наземних підрозділів ЦАГАЛ ще не перейшов.