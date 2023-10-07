Цієї зими росіяни намагатимуться знищити українську енергосистему – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна повністю усвідомлює небезпеку, яку може нести Росія взимку — звернення Зеленського 6 жовтня

«Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють. Усе зло вони повторюють. І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це врахувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист».

«Сьогодні на Ставці були доповіді українських військових та усіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики і за нашу тактику проходження зими. Зокрема доповідали голова уряду, міністри, керівники енергокомпаній, представники сфери зв’язку, голови обласних адміністрацій. Все, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій».

Деталі: Також за словами президента Україна робить ще більше кроків на посилення ППО та на співпрацю з партнерами заради стійкості енергетики. Зокрема цього тижня з Німеччиною опрацювали передачу Україні ще однієї батареї Patriot, що стане суттєвим посиленням. З Іспанією домовились про додаткові системи ППО Hawk та підтримку енергетичним обладнанням. З Італією обговорили наповнення нового безпекового пакета.

Зеленський зазначив, що місцева влада повинна виконати усю частину підготовчої роботи. А наступного тижня буде фіксація поточної підготовки у регіонах до зими.