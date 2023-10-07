Боррель відвідає Китай 12-14 жовтня

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель наступного тижня нарешті вирушить до Китаю, де планує зустрітися з китайським міністром закордонних справ Ван Ї.
Про це агенції Europa Press стало відомо з європейських джерел, пише «Європейська правда».
Стверджується, що візит Борреля відбудеться з 12 по 14 жовтня. У Китаї він співголовуватиме на засіданні стратегічного діалогу ЄС-Китай, який покликаний обговорити двосторонні відносини й питання зовнішньої політики, як-то війну Росії проти України.
Окремою темою розмови з Ван Ї стане торговельний дисбаланс між ЄС та Китаєм, який погіршився з 2016 року майже втричі і який у Брюсселі вважають головною проблемою двосторонніх відносин.
Для Борреля це буде перший візит до Китаю після вступу на посаду голови дипломатії Євросоюзу. Очікується, що він «прокладе шлях» для проведення саміту ЄС-Китай до кінця цього року.
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