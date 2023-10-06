ЗСУ створили далекобійний вогневий кулак, через це РФ не може вести контрбатарейну боротьбу Прогноз погоди на вихідні 7–8 жовтня: ну, привіт, осінь! » ЗСУ просунулися біля Андріївки, Роботиного та Вербового Сили оборони України просунулися біля Андріївки Донецької області та Роботиного і Вербового Запорізької області — Інститут вивчення війни (ISW) За інформацією аналітиків, українські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися 5 жовтня. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли успіху на схід від Андріївки. Російський військовий заявив, що українські війська просуваються до залізничної колії в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Українські війська 5 жовтня провели наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися. Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області). Російські військові стверджували, що українські сили намагалися просунутися вздовж лінії Роботине-Вербове (10 км на південь – 18 км на південний схід від Оріхова), у напрямку Копані (11 км на південний захід від Оріхова) та поблизу Новопрокопівки (16 км на південь від Оріхова). 4 жовтня російський мілблогер заявив, що українські війська здійснили обмежене просування вздовж лінії Копані-Роботине-Вербове. Російські джерела також стверджували, що 5 жовтня українські війська провели невдалі наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), Новодарівки ( 15 км на південний захід від Великої Новосілки), та Приютне (16 км на південний захід від Великої Новосілки). Ключові висновки ISW за 5 жовтня: Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня виступив на 20-му дискусійному клубі «Валдай» і пропагував численні російські інформаційні операції.

Путін висловив дивне пояснення смерті фінансиста Wagner Group Євгена Пригожина під час прес-конференції в дискусійному клубі «Валдай» 5 жовтня, щоб відвести провину від Кремля.

Українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і 5 жовтня просунулися вперед.

Можливо, російські військові передислокували на Херсонський напрямок підрозділи 41-ї загальновійськової армії (ООС) і підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади.

Російські війська завдали ракетного удару по Грозі Харківської області, в результаті чого 5 жовтня загинула 51 людина.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зазначив, що Міністерство оборони Росії може створювати навчальні полки, які також можуть служити в екстремальних оперативних або стратегічних резервах, хоча це може бути недостовірною інформацією.

Повідомляється, що Росія побудує постійну військово-морську базу в Абхазії, але вона, ймовірно, буде невеликою.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області та на заході Запорізької області, але 5 жовтня не просунулися.

Росія продовжує використовувати особисті дані російських громадян для зусиль з криптомобілізації (це мобілізація, яка відкрито не визнається чи не декларується — УП).

Російські окупанти продовжують рекламувати програми примусового вивезення та депортації українських дітей.