Воллес після удару Росії по Грозі: Німеччина повинна передати Taurus

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Із закликом Воллес виступив 5 жовтня ввечері у Twitter (Х), пише «Європейська правда».

«Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції», – заявив Воллес.

5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району на Харкіщині. Відомо про 51 загиблого.

Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.