 
«  
  »

У разі замороження конфлікту в Україні РФ до 2028 року зможе відновитися й атакувати інші країни, – Зеленський

ро це він заявив під час третього саміту Європейської політичної спільноти, передає LB.UA.

Зеленський розповів європейським лідерам про дітей із Харкова, які навчаються в метро, й зазначив, що мішенню для РФ може стати будь-яка країна.

Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти

«Шановні лідери! Чи достатньо у ваших містах станцій метро, на яких можна було б організувати навчання дітей, якщо погрози стануть реальними? А вона (Росія, — ред.) готується їх реалізувати. Я буду з вами відвертим, як і завжди. Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яке замороження, то буде критичний момент – 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії», — сказав президент.

Він наголосив, що це дані розвідки. Під ударом, за словами Зеленського, можуть опинитись країни Балтії.

Довідка: Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС. Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. Попередні два саміти ЄПС відбулися в Чеській Республіці та у Молдові. Цьогоріч зустріч проходить в іспанській Гранаді 5-6 жовтня.

6 октября, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  