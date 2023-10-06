У разі замороження конфлікту в Україні РФ до 2028 року зможе відновитися й атакувати інші країни, – Зеленський

ро це він заявив під час третього саміту Європейської політичної спільноти, передає LB.UA.

Зеленський розповів європейським лідерам про дітей із Харкова, які навчаються в метро, й зазначив, що мішенню для РФ може стати будь-яка країна.

«Шановні лідери! Чи достатньо у ваших містах станцій метро, на яких можна було б організувати навчання дітей, якщо погрози стануть реальними? А вона (Росія, — ред.) готується їх реалізувати. Я буду з вами відвертим, як і завжди. Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яке замороження, то буде критичний момент – 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії», — сказав президент.

Він наголосив, що це дані розвідки. Під ударом, за словами Зеленського, можуть опинитись країни Балтії.

Довідка: Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС. Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. Попередні два саміти ЄПС відбулися в Чеській Республіці та у Молдові. Цьогоріч зустріч проходить в іспанській Гранаді 5-6 жовтня.