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У Раді зібрали 226 підписів за розгляд заборони УПЦ (МП)

Про це розповіла народна депутатка Юлія Клименко.

«226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є», — йдеться у повідомленні.

6 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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