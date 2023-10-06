Про це розповіла народна депутатка Юлія Клименко.
«226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є», — йдеться у повідомленні.
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У Раді зібрали 226 підписів за розгляд заборони УПЦ (МП)
Про це розповіла народна депутатка Юлія Клименко.
«226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є», — йдеться у повідомленні.
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