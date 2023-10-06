Росіяни за час повномасштабного вторгнення вбили вже 505 дітей У разі замороження конфлікту в Україні РФ до 2028 року зможе відновитися й атакувати інші країни, – Зеленський » У Раді зібрали 226 підписів за розгляд заборони УПЦ (МП) У четвер, 5 жовтня, у Верховній Раді зібрали 226 підписів за звернення до голови ВР Руслана Стефанчука щодо розгляду заборони УПЦ (МП) в Україні Про це розповіла народна депутатка Юлія Клименко. «226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є», — йдеться у повідомленні.