У німецького Rheinmetall замовили велику партію боєприпасів для України

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на постачання артилерійських боєприпасів після другого тендеру в межах рамкового контракту з урядом Німеччини — з посиланням на сайт Rheinmetall

Уряд ФРН замовив у компанії постачання Збройним силам України десятків тисяч снарядів типу L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецьких збройних сил.

Як йдеться у заяві Rheinmetall, вартість замовлення становить нижній діапазон тризначної суми в мільйонах євро.

Поставка запланована на 2024 рік.

Нещодавно укладена рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів розрахована до 2029 року і становить потенційний обсяг замовлень на суму близько 1,2 млрд євро.