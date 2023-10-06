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Сили ППО знищили 25 із 33 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що окупанти атакували Україну із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БПЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 33 дронів, які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

«До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби», — йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської,  Черкаської та Житомирської областей.

Спершу Сили оборони півдня повідомили, що на Одещині та Миколаївщині знищили 11 дронів.

Зазначається, що чергову масову атаку ворог спрямував з Криму по різних регіонах України.

Натомість сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів на півдні:

  • 3 — Одещина,
  • 8 — Миколаївщина.

Крім цього, як зазначають ВМС ЗСУ, одним з підрозділів Військово-Морських Сил на півдні України знищено один Shahed-136.

6 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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