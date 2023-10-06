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Сили оборони ліквідували 620 окупантів

Про це 6 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб
  • танків ‒ 4777 (+20)
  • бойових броньованих машин ‒ 9082 (+30)
  • артилерійських систем – 6666 (+23)
  • РСЗВ – 806 (+2)
  • засобів ППО ‒ 540 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5158 (+29)
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35)
  • спеціальної техніки ‒ 951 (+3)

Дані уточнюються.

6 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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