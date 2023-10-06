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Сили ППО знищили 25 із 33 ворожих безпілотників Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Харкова » Сили оборони ліквідували 620 окупантів Протягом минулої доби росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області, проте успіху не мали. Натомість Сили оборони знищили 620 окупантів і 20 танків Про це 6 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб

танків ‒ 4777 (+20)

бойових броньованих машин ‒ 9082 (+30)

артилерійських систем – 6666 (+23)

РСЗВ – 806 (+2)

засобів ППО ‒ 540 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5158 (+29)

крилатих ракет ‒ 1530 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35)

спеціальної техніки ‒ 951 (+3) Дані уточнюються.