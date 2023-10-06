Росіяни за час повномасштабного вторгнення вбили вже 505 дітей

В результаті дій терористів з Росії, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, було втрачено життя щонайменше 505 дітей, і понад 1129 дітей отримали різного роду поранення. Цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, більше 1634 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. На ранок 6 жовтня 2023 року за офіційними даними молодіжних прокурорів, загинуло 505 дітей, а понад 1129 отримали різні травми.

Варто зауважити, що найбільше дітей постраждало у таких областях:

Донецька область — 488 дітей, Харківська область — 301 дитина, Київська область — 129 дітей, Херсонська область — 128 дітей, Запорізька область — 99 дітей, Миколаївська область — 97 дітей, Дніпропетровська область — 96 дітей, Чернігівська область — 72 дитини, Луганська область — 67 дітей.

Прокуратура відзначає, що ці дані можуть змінюватися, оскільки триває робота зі з’ясуванням подальших обставин у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих і визволених територіях.