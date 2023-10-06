Росіяни за час повномасштабного вторгнення вбили вже 505 дітей

В результаті дій терористів з Росії, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, було втрачено життя щонайменше 505 дітей, і понад 1129 дітей отримали різного роду поранення. Цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, більше 1634 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. На ранок 6 жовтня 2023 року за офіційними даними молодіжних прокурорів, загинуло 505 дітей, а понад 1129 отримали різні травми.
Варто зауважити, що найбільше дітей постраждало у таких областях:
- Донецька область — 488 дітей,
- Харківська область — 301 дитина,
- Київська область — 129 дітей,
- Херсонська область — 128 дітей,
- Запорізька область — 99 дітей,
- Миколаївська область — 97 дітей,
- Дніпропетровська область — 96 дітей,
- Чернігівська область — 72 дитини,
- Луганська область — 67 дітей.
Прокуратура відзначає, що ці дані можуть змінюватися, оскільки триває робота зі з’ясуванням подальших обставин у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих і визволених територіях.
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