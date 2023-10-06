 
«  
  »

Росіяни за час повномасштабного вторгнення вбили вже 505 дітей

В результаті дій терористів з Росії, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, було втрачено життя щонайменше 505 дітей, і понад 1129 дітей отримали різного роду поранення. Цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, більше 1634 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. На ранок 6 жовтня 2023 року за офіційними даними молодіжних прокурорів, загинуло 505 дітей, а понад 1129 отримали різні травми.

Варто зауважити, що найбільше дітей постраждало у таких областях:

  1. Донецька область — 488 дітей,
  2. Харківська область — 301 дитина,
  3. Київська область — 129 дітей,
  4. Херсонська область — 128 дітей,
  5. Запорізька область — 99 дітей,
  6. Миколаївська область — 97 дітей,
  7. Дніпропетровська область — 96 дітей,
  8. Чернігівська область — 72 дитини,
  9. Луганська область — 67 дітей.

Прокуратура відзначає, що ці дані можуть змінюватися, оскільки триває робота зі з’ясуванням подальших обставин у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих і визволених територіях.

6 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  