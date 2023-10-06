Росіяни вдарили по цивільних об’єктах Харкова

Уранці 6 жовтня російські окупанти здійснили напад на Харків. Інформація про 23 поранених осіб стала відомою пізніше. Внаслідок цієї події також знайшли загиблу дитину, яка мала лише 10 років. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

О 6:46 ранку мер міста написав: «Харків оточений обстрілами. Отримали інформацію про удари в центральній частині міста».

Глава обласної військово-цивільної адміністрації закликав мешканців всієї області шукати укриття, оскільки окупанти наносять удари.

На 6:48 ранку повідомлено, що в Харкові чуються вибухи. У той же момент оголосили тривогу в регіоні.

Пізніше директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта заявив, що щонайменше одна особа отримала поранення.

Голова обласної військово-цивільної адміністрації повідомив, що є попередні дані про удари в Київському та Основ’янському районах міста.

«Троє людей отримали поранення, їх стан оцінюється як легкий», — додав Синєгубов.

Він також зазначив, що рятувальні служби працюють на місці подій, є пошкоджені автомобілі та будівлі.

О 7:21 в області скасували тривогу.

Згодом Терехов повідомив, що удари ворога призвели до пошкодження цивільної інфраструктури Харкова.

«У одному випадку — будинок житловий. Є неофіційна інформація, що під завалами може бути дитина, рятувальники намагаються швидко їх розібрати», — написав міський голова.

Він підтвердив, що наразі є троє постраждалих, всі з легкими пораненнями від пошкоджень скла.

О 7:49 Синєгубов повідомив, що до медиків звернулись 9 цивільних осіб. Серед постраждалих — 11-місячна дитина.

«Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ударів, загоряння автомобілів, розбирають завали будівель», — додав глава обласної військово-цивільної адміністрації.

У обласній поліції повідомили, що за попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, російські війська вдарили по Харкову ракетами типу «Іскандер».

Терехов повідомив, що тіло дитини було вилучено із-під завалів будинку.

«Дитину вилучено з-під завалів житлового будинку. На жаль, вона загинула. Ми висловлюємо співчуття батькам та родині», — написав він.

Синєгубов повідомив, що також знайшли тіло 10-річного хлопчика під завалами.

«Попередньо, постраждали 16 осіб, включаючи 11-місячну дитину», — відзначив він.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що двоє людей вдалося врятувати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Пошкоджено два багатоквартирних будинки і зруйновано триповерховий житловий будинок.