Росія вербує в армію найманців з Сербії, їх селять у Підмосков’ї

Росія вербує в армію сербських найманців і розміщує їх у гуртожитку в Підмосков’ї, планують сформувати повноцінну сербську бригаду — російська служба BBC

Видання з’ясувало, що сербських найманців зараховують до 106-ї дивізії ВДВ. Вербуванням займаються, зокрема, сербський командир Давор Савичич, який воює на сході України з 2014 року, лідер «Нічних вовків» Олександр «Хірург» Залдостанов та син експрезидента Югославії Марко Мілошевич, який живе в Росії.

«Російська служба BBC вивчила запис однієї з нарад за участю Давора Савичича, під час якої він заявив, що береться сформувати до осені 2023 року повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї тульської дивізії ПДВ, завербувавши в неї до тисячі громадян Сербії.

Під цей проєкт у Підмосков’ї було продумано цілу систему: іноземців, які прилітають у Росію, розміщували в тимчасовому гуртожитку поруч із лижним стадіоном у Красногорську, всіма їхніми документами має займатися спеціальний нотаріус, а оформлення контрактів відбувається вже в Королеві».

Журналісти повідомляють, що Підмосков’я обрали тому, що регіон не виконував поставлені перед ним задачі щодо кількості мобілізованих («добровольців»).