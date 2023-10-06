Росія вербує в армію найманців з Сербії, їх селять у Підмосков’ї Как ведут себя амортизаторы на плохих дорогах? » Рада ухвалила зміни до поточного бюджету: на оборону додатково спрямують 300 мільярдів Верховна Рада на засіданні 6 жовтня прийняла в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк. «За» проголосували 313 народних депутатів. Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на: Міноборони — на 211 млрд грн;

МВС — на 79 млрд грн;

Мінсоцполітики — на 16,5 млрд грн;

МЗС — на 1,3 млрд грн;

Мінстратпром — на 4,3 млрд грн;

СБУ — на 4,2 млрд грн;

ГУР — на 2,5 млрд грн;

Міністерство освіти — на 572 млн грн;

ДСЗІ — на 570 млн грн;

Службу зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;

УДО — на 230,5 млн грн;

Міненерго — на 350 млн грн;

БЕБ — на 219 млн грн. «Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн», — резюмував Железняк.