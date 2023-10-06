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Рада ухвалила зміни до поточного бюджету: на оборону додатково спрямують 300 мільярдів

Верховна Рада на засіданні 6 жовтня прийняла в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

«За» проголосували 313 народних депутатів.

Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:

  • Міноборони — на 211 млрд грн;
  • МВС — на 79 млрд грн;
  • Мінсоцполітики — на 16,5 млрд грн;
  • МЗС — на 1,3 млрд грн;
  • Мінстратпром — на 4,3 млрд грн;
  • СБУ — на 4,2 млрд грн;
  • ГУР — на 2,5 млрд грн;
  • Міністерство освіти — на 572 млн грн;
  • ДСЗІ — на 570 млн грн;
  • Службу зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;
  • УДО — на 230,5 млн грн;
  • Міненерго — на 350 млн грн;
  • БЕБ — на 219 млн грн.

«Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн», — резюмував Железняк.

6 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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