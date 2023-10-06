Рада ухвалила зміни до поточного бюджету: на оборону додатково спрямують 300 мільярдів

Верховна Рада на засіданні 6 жовтня прийняла в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень
Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.
«За» проголосували 313 народних депутатів.
Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:
- Міноборони — на 211 млрд грн;
- МВС — на 79 млрд грн;
- Мінсоцполітики — на 16,5 млрд грн;
- МЗС — на 1,3 млрд грн;
- Мінстратпром — на 4,3 млрд грн;
- СБУ — на 4,2 млрд грн;
- ГУР — на 2,5 млрд грн;
- Міністерство освіти — на 572 млн грн;
- ДСЗІ — на 570 млн грн;
- Службу зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;
- УДО — на 230,5 млн грн;
- Міненерго — на 350 млн грн;
- БЕБ — на 219 млн грн.
«Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн», — резюмував Железняк.
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